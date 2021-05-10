Горняк22: Человек погиб в ДТП в Калманском районе

Рано утром 9 мая в Калманском районе Алтайского края возле с. Калистратиха произошла авария, в которой погиб человек.

По предварительным данным ГИБДД, 25-летний водитель Жигулей «десятки», выехал на встречную полосу на дороге из Алейска в Барнаул и столкнулся с автомобилем «Митсубиши Кантер». 37-летний водитель последнего остался жив и не госпитализировался. Водитель Жигулей скончался на месте.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Калманский район

Алтайская правда