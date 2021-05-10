ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Человек погиб в ДТП в Калманском районе

Горняк22
19 часов Ago

Рано утром 9 мая в Калманском районе Алтайского края возле с. Калистратиха произошла авария, в которой погиб человек.

По предварительным данным ГИБДД, 25-летний водитель Жигулей «десятки», выехал на встречную полосу на дороге из Алейска в Барнаул и столкнулся с автомобилем «Митсубиши Кантер». 37-летний водитель последнего остался жив и не госпитализировался. Водитель Жигулей скончался на месте.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Калманский район 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Генпрокуратура вынесла представление министру здравоохранения Алтайского края

Катунь24: Генпрокуратура вынесла представление министру здравоохранения Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Прокуратура восстановила права страдающего редким заболеванием пятилетнего барнаульца на получение необходимых лекарств. Фото: pixabay.com Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ, рецепт...

Читать по теме:

ВТОПЕ: