Горняк22: Жительница Барнаула потеряла на криптовалюте 371 тысячу рублей

29-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам 371 тысячу рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшая рассказала, что пыталась купить криптовалюту. Она скачала на телефон приложение и через него вышла на продавца по имени Анна. Ей женщина перевела свои деньги, однако сразу же после перевода продавец отменила так называемый «ордер» на сделку (заявка брокеру о покупке или продаже активов). Криптовалюта покупательнице не поступила, а Анна перестала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Барнаул

Алтайская правда