Горняк22: Автомобиль перевернулся на улице Попова в Барнауле

Накануне на улице Попова в Барнауле между остановками «Садовое общество Дружба» и «Сухой лог» перевернулся автомобиль. Об этом сообщается в сообществе «ВКонтакте» «Инцидент Барнаул».

В комментариях опубликовано видео, как автомобиль кувыркнулся вперед, наехав на какое-то препятствие. Комментаторы утверждают, что это был канализационный люк, который либо был открыт, либо его крышка сломалась. На видео видно, как у автомобиля отлетело как минимум одно колесо, он перевернулся и остался лежать на крыше.

По словам комментаторов, все живы.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Барнаул

Алтайская правда