Горняк22: 54 пожара произошло в Алтайском крае всего за половину суток 8 мая

С начала суток 8 мая до 15:00 в Алтайском крае потушено 54 пожара. 30 из них – «травяные», 17 – «мусорные». Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«Пожарные машины, порой не заезжая в часть в течение дежурных суток, едут с одного «травяного» пожара на другой. Безусловно, многое здесь зависит от сознательности и ответственности каждого из нас», — гласит текст на сайте ведомства.

Спасатели предупреждают, что в жаркую и ветреную погоду даже самое незначительное возгорание может привести к крупному пожару с трагическими последствиями и призывают не разводить костров, не поджигать сухую траву, не бросать непогашенные окурки.

В крае работает 850 патрульных групп, 147 патрульно-маневренных групп. Для защиты населённых пунктов на территории края выставлено 32 временных поста (32 единицы техники, 88 человек), где постоянное дежурство несут пожарные. В 4, 8, 16 пожарно-спасательных отрядах дополнительно введён резерв боевой техники и личного состава.

Алтайская правда