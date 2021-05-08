Горняк22: Посиделки с приятелем завершились для барнаульца пропажей 120 тыс. рублей

В отдел полиции Барнаула обратился местный житель. Он рассказал, что после ночного застолья с приятелями у него исчезли паспорт, документы на автомобиль, ключи, 120 тыс. рублей и банковские карты.

Накануне мужчина продал оборудование за 180 тыс. рублей, поэтому решил отметить продажу вместе с другом. Вместе с еще одним знакомым компания направилась в один из городских оздоровительных комплексов. Во время застолья инициатор гулянки уснул, а когда проснулся, то обнаружил, что у него пропали деньги и вещи.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался знакомый потерпевшего, 34-летний барнаулец. Полицейские изъяли у него похищенные вещи и только половину пропавшей суммы – остальные деньги он уже успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда