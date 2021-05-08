Горняк22: Гид и туристы спасли лошадь, провалившуюся под лёд на Алтае

Экскурсовод из Барнаула Сергей Заплетин спас лошадь, которая провалилась под лёд на реке Катунь.

6 мая мужчина вёз туристов по Чуйскому тракту и после перевала Чике-Таман, на 668 км, заметил на берегу реки множество автомобилей. Он увидел, что к берегу торопятся парень с девушкой, а в воде находится лошадь.

Животное запуталось в прибрежных кустах, часть тела была подо льдом, и вода периодически накрывала лошадь с головой. Бедняга захлебывалась от бурного течения. Рядом на берегу бегал маленький жеребенок, передают «Вести. Алтай».

Сергей предложил туристам, которых вёз, сделать остановку и помочь животному. Спустившиеся перед этим парень с девушкой – туристы Николай и Марина из Красноярска. Они тоже участвовали в спасении. На ноги кобылы накинули трос, который прикрепили к машине. Так её вытащили на берег.

Было видно, что лошадь сильно напугана и ослаблена. Туристы оставили её на берегу, а на обратном пути остановились проверить, всё ли с ней в порядке. Животное ещё лежало на берегу, а жеребенка рядом не было. Туристы провели ночь в машине рядом с лошадью, а утром добрались до ближайшего села и рассказали о случившемся местным жителям. Сельчане сказали, что знают хозяина и обещали транспортировать лошадь.

Вскоре после публикации этой новости в сообществе появился призыв о помощи. Оказалось, что лошадь до сих пор не встает, поднять её не удается, и у пострадавшей опухли глаза. Хозяин, похоже, до сих пор не приехал.

«Может быть, пост прочитают местные жители или хозяин лошади, или у кого-то живут родственники в том районе, помогите, пожалуйста!», – говорится в посте.

Фото: Barnaul22

Алтайская правда