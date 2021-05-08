Горняк22: 12 лесных и 90 ландшафтных пожаров произошли за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки потушено 130 пожаров. Около 90 из них были ландшафтными. Это значит, что горела сухая трава.

Самые крупные возгорания случились в садоводстве Геолог в Первомайском районе, в пяти километрах от населенного пункта Новороманово Калманского района и в селе Боровиха Первомайского района. В прошлые дни тоже регистрировалось более 100 пожаров в сутки.

В сёлах проводят рейды, пресечено 440 нарушений с использованием открытого огня. К административной ответственности привлечено 40 человек, сообщает ГУ МЧС по региону.

Тем временем Минприроды региона сообщает, что за сутки от огня пострадало 12 участков земли лесного фонда. Пожары ликвидировали, в частности, в Барнаульском, Ключевском, Лебяжинском лесничествах.

В целом с начала пожароопасного сезона (9 апреля) в лесах Алтайского края произошёл 51 пожар. Огнем пройдено более 118 га. В тушении участвовало 326 работников, 113 автоцистерн, 34 трактора. В 43 случаях причины не установлены, в 10-и – огонь перешел с деревень, сельхозземель или линейных объектов.

Пожар

Алтайская правда