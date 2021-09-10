Горняк22: У погибшего на Алтае рабочего отец тоже умер после ЧП в шахте

Шахта Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Очередное ЧП произошло на одной из шахт компании «Сибирь-Полиметаллы» — ночью во время проведения взрывных работ погиб рабочий

Рабочего, погибшего прошедшей ночью в шахте в Зареченском руднике, похоронят 11 сентября. Об этом сообщил «Толку» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов – выясняют обстоятельства и причины ЧП.

Горизонт, где погиб рабочий, сейчас закрыт. Остальных шахтеров, которые работали с ним, распустили домой на двое суток.

У погибшего остались жена и двое детей. Известно, что восемь лет назад в шахте погиб его отец.

Напомним, ночью 9 сентября на Зареченском руднике в Змеиногорском районе, принадлежащем компании «Сибирь-Полиметаллы», погиб шахтер. Известно, что мужчина осуществлял взрывные работы и упал в шахту, получив смертельные травмы.

ТОЛК