Горняк22: Инфляция в России побила рекорд в минувшем августе

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Уровень инфляции в России в минувшем августе вновь достиг высокого уровня, который побил пятилетний рекорд. Больше всего подорожал сахар

Уровень потребительской инфляции в России вырос до 6,7% годовых. За последние пять лет этот показатель был превышен лишь в 2016-м, достигнув 6,9%. Такие данные обнародовал на днях Росстат по итогам августа.

В целом, за минувший месяц, по отношению к предыдущему, цены поднялись на 0,2%. В то время как в последние пять лет в России уровень инфляции в августе всегда был нулевым или даже отрицательным.

Так, продукты питания в конце лета выросли в цене на 8,5%, если сравнить с аналогичным месяцем прошлого года. При этом лидером среди товаров стал сахар, стоимость на который подскочила сразу на 38,2%, а также, подсолнечное масло (27,3%), курица (19,8%) и яйца (15,4%).

Непродовольственные товары прибавили в цене 7,9% по отношению к августу 2020-го. Немного меньше росла стоимость услуг – в этом сегменте рынка увеличение составило 3,8%, если соотнести с тем же месяцем прошлого года.

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