Горняк22: На Алтае возбудили уголовное дело после гибели новосибирской туристки

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели новосибирской туристки, которая сплавлялась по реке Песчаная.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, днем 2 мая в Смоленском районе туристы из Новосибирской области сплавлялись по реке Песчаная.

Один рафт перевернулся, и выплыть смогли не все. 47-летняя женщина утонула. Ее тело в тот же день нашли спасатели недалеко от поселка Красная горка.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, собирают доказательства, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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Смоленский район

Алтайская правда