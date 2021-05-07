Горняк22: В Новоалтайске полностью сгорел двухэтажный барак

6 мая ночью в Новоалтайске загорелся деревянный двухэтажный барак. Дом был уже нежилой, поэтому при пожаре никто не пострадал.

Пожар произошел в 2 часа ночи на ул. 9 Января в нежилом бараке. Всех жителей из него уже расселили, здание ветшало и пустовало. Деревянное здание вспыхнуло как спичка, и пламя охватило жилое помещение за считанные минуты. Барак выгорел полностью.

В тушении пожара было задействовано 7 единиц техники и 22 специалиста. Пострадавших на пожаре нет, сообщает «Инцидент Барнаул».

Пожар | Новости Новоалтайска

Алтайская правда