Горняк22: Житель Алтайского края оказался в больнице после сжигания травы

В среду, 5 мая, в Кытмановском районе произошел неприятный случай, в результате которого был госпитализирован местный житель.

В селе Улус-Тараба горела прошлогодняя сухая трава, и огонь перешёл на надворную постройку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По предварительным данным, хозяин поджёг траву у себя на приусадебном участке. Когда пламя переползло на строение, мужчина попытался сам его сбить. В битве с огнем он получил серьезные ожоги и был госпитализирован в Кытмановскую больницу.

Напомним, в Алтайском крае с 28 апреля объявлен особый противопожарный режим. Разведение открытого огня под запретом. Каждый день в регионе происходит более 100 пожаров. Этому способствуют погодные условия.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар | Кытмановский район

Алтайская правда