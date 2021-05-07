ГОРНЯК22 07.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Мошенники обманули алтайского предпринимателя на миллион рублей

Горняк22
8 часов Ago

В дежурную часть Кытмановского района обратился с заявлением индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что в результате мошеннических действий он потерял более одного миллиона рублей.

Потерпевший пояснил, что ему позвонил знакомый из Заринска и предложил купить по сходной цене дизельное топливо. Но чтобы получить товар, необходимо было предварительно перечислить продавцу 1 053 600 рублей. И только после получения денег, отпустят топливо в одной из компаний Барнаула.

Мужчина так и сделал, но дизтопливо не получил. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Кытмановский район 

Алтайская правда

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