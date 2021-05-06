Горняк22: Водитель погиб в ДТП на Чуйском тракте 4 мая

Утром 4 мая на Чуйском тракте в Алтайском крае легковой автомобиль столкнулся с грузовым. Один человек погиб.

Как сообщили в ГИБДД, авария случилась в 7:20 на территории Косихинского района, у села Налобиха. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с грузовиком Hino. Водитель легкового транспорта скончался на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Видео с места автокатастрофы опубликовали водители, которые проезжали мимо. На нем видно, что легковушка разбита, ее части разлетелись по дороге. Также запечатлен работающий на месте сотрудник МЧС.

Видео: «Инцидент Барнаул»

ДТП | Косихинский район

Алтайская правда