ГОРНЯК22 06.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Стала известна причина смертельного ДТП на Чуйском тракте

Горняк22
5 часов Ago

В ГИБДД сообщили подробности произошедшего утром 4 мая смертельного ДТП в Алтайском крае. Оказывается, водитель уснул за рулем.

Напомним, легковой автомобиль и грузовой столкнулись в Косихинском районе. На место выехали скорая, МЧС, сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным Госавтоинспекции, дорожная авария случилась в 7:30 на 264 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». За рулем Toyota Camry был водитель–мужчина 1936 года рождения. Он ехал со стороны Бийск в направлении Барнаула. В какой-то момент водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем «ХИН05732Е2». Грузовиком управлял мужчина 1990 года рождения.

Водитель Toyota погиб на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП | Косихинский район 

Алтайская правда

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