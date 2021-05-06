Горняк22: 115 пожаров за сутки было потушено в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки потушено 115 пожаров. Из них 23 техногенных, 72 – ландшафтных, 20 – горений твердых бытовых отходов.

По данным ГУ МЧС по региону, в крае работают 819 патрульных, 160 патрульно-маневренных, 6 патрульно-контрольных групп. Пожарная охрана выезжала на вызов 14 раз. Было задействовано 31 человек, 6 единиц техники.

В Змеиногорском районе 4 мая сухая трава горела на территории около гектара. Порывистый ветер раздувал огонь и направлял его в сторону населенного пункта Черепановский у леса. Пожарным удалось предотвратить трагедию.

За прошлые сутки, 3 мая, было потушено 138 пожаров. В 19 случаях горел мусор, в 99 – были ландшафтные пожары.

С 28 апреля в крае объявлен особый противопожарный режим. Нарушителям грозят штрафы.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар | Змеиногорский район

Алтайская правда