ГОРНЯК22 06.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Почти тонну санкционных груш изъяли в двух магазинах Барнаула

Горняк22
5 часов Ago

Санкционные груши «Конференция» весом 942,2 кг изъяты в двух торговых точках Барнауле. В ходе проверки здесь обнаружили 74 ящика фруктов в упаковках, которые по внешнему виду схожи с запрещенными к ввозу.

Речь идет о наложенных санкциях на товары из Евросоюза. При этом на некоторых ящиках выявили следы первоначальной маркировки, которая была удалена механическим путем. А какие-либо документы на товар у продавцов отсутствовали, сообщили в Алтайской таможне.

Это уже не первая партия санкционных товаров, выявленная в этом году. Так, в одном магазинов Барнаула было изъято более 25 кг европейских сыров, а на продуктовом рынке Бийска – свыше 250 кг санкционных яблок.

Фото предоставлено пресс-службой Алтайской таможни

Барнаул 

Алтайская правда

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