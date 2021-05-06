Горняк22: В Алтайском крае замглавы сельсовета просит полицию установить местонахождение налогов

Заместитель главы одного из сельсоветов Солонешенского района просит полицию установить местонахождение денежных средств сельчан, уплаченных в качестве налогов.

28 тысяч рублей было направлено в Федеральную налоговую службу в 2020 году за 2019 год через ПАО «Сбербанк России» (налоги физических лиц). Кроме того, селяне в недоумении и по поводу 50 тысяч (земельный налог), которые уплатили в администрацию Солонешенского района также через вышеназванный банк.

Чеки о переводе денежных средств имеются, но деньги на счета указанных организаций так и не поступили, сообщает газета «Горные зори».

Солонешенский район

Алтайская правда