Горняк22: 35 приусадебных участков подтоплено в Алтайском крае

В Алтайском крае обнаружены подтопления в двух селах: Красногорское и Ельцовка. Вода зашла на 35 приусадебных участков, разлилась на двух отрезках дорог.

Самое большое количество подтопленных дворов насчитали в Красногорском – 31. На месте работают спасатели. Для жителей на всякий случай есть пункт временного размещения. Людям оказывают адресную помощь, раздают листовки о том, что делать во время паводка. Специалисты следят за уровнем воды на реках района, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Ельцовке от водной стихии пострадали четыре приусадебных участка. Там тоже дежурят сотрудники МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ельцовский район | Красногорский район

Алтайская правда