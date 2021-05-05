Горняк22: Новосибирская туристка погибла, сплавляясь по алтайской реке

Туристка из Новосибирской области погибла, сплавляясь на реке в Алтайском крае. Ее тело нашли спасатели.

Группа туристов из сибирской столицы не зарегистрировалась в МЧС и отправилась в сплав по реке Песчаная. На одном из порогов опрокинулись катамаран и рафт. До берега добрались 14 туристов из 15.

После происшествия потерпевших доставили в село Солоновка, сообщает ГУ МЧС по региону. Началась поисковая операция. В ней участвовали 35 человек: спасатели отряда им. Зюкова, сотрудники управления ГО ЧС и ПБ, пожарно-спасательного гарнизона, а также полицейские и представители администрации. Было задействовано 13 единиц техники. В итоге погибшую нашли, тело доставили на берег.

МЧС призывает туристов регистрироваться перед походами и сплавами в ближайшем отделении МЧС. Согда сотрудникам будет проще найти пропавших или потерявшихся путешественников. Иногда от этого зависит чья-то жизнь.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Смоленский район

Алтайская правда