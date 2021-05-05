Горняк22: 138 пожаров потушено в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае по-прежнему напряженная обстановка с пожарами. За минувшие сутки, 3 мая, ликвидировано 138 возгораний. В 19 случаях горел мусор, в 99 – были ландшафтные пожары.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, за понедельник в крае провели 73 рейда, в которых участвовало более 30 сотрудников. Они обследовали свыше 900 жилых домов. С жителями проводили беседы, предупреждали о высоком риске пожаров, раздавали памятки. В некоторых местах использовали беспилотники, чтобы проверить, не сжигает ли кто-то мусор.

Погода сейчас стоит сухая и ветреная. Прошлогодняя трава может разгореться от малейшей искры, а огонь впоследствии угрожает дойти до леса или деревни.

Напомним, с 28 апреля в крае объявлен особый противопожарный режим. Запрещено ходить в лес, использовать мангалы, разводить костры, сжигать мусор, траву, листву. Штраф для граждан – 2-4 тыс. рублей, должностных лиц – 15-30 тыс. рублей, юридических лиц – 200-400 тыс. рублей.

По данным Алтайского ЦГМС, до 5 мая в регионе объявлена высокая пожароопасность – 4 класс горимости. Одновременно с этим 4 и 5 мая продолжится подъем уровней воды на реке Обь, в районе Усть-Чарышская Пристань. Возможны подтопления.

Пожар

Алтайская правда