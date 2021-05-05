ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Несчастный случай с туристкой в алтайской реке проверит следствие

Горняк22
7 часов Ago

Следственные органы начали проверку после трагического случая в Смоленском районе Алтайского края. Там на реке опрокинулся катамаран, и погибла 47-летняя женщина.

По предварительным данным следственного управления по региону, 2 мая группа туристов решила сплавиться по Песчаной. Недалеко от поселка Красная горка один катамаран перевернулся. В нем находились 11 человек, но выжили только 10. Женщина из Новосибирской области не смогла выплыть и утонула. Ее тело позже нашли спасатели.

Доследственную проверку ведет Бийский межрайонный следственный отдел. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Смоленский район 

Алтайская правда

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