Горняк22: Большинство жителей Алтайского края тратят материнский капитал на жилье

Семья. Родители. Ребенок Фото: Pixabay

В основном жители Алтайского края тратят средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Однако были и те, кто отдал их на образование

В Алтайском крае ПФР выдал более 196 тыс. сертификатов на материнский капитал, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

При этом большинство получателей (более 161 тыс.) потратили средства на приобретение жилья. Еще более 10 тыс. семей пустили деньги на образование детей. Чуть меньше – около 6 тыс. человек – предпочли ежемесячные выплаты. На будущую пенсию мамы средства сертификата направили всего 85 алтайских семей, а на адаптацию детей-инвалидов – одна.

Стоит отметить, что с начала года маткапитал вырос на 3,7%. Сейчас его размер составляет 483 881,83 рубля на первого ребенка, а при рождении второго капитал увеличится на 155 550 рублей. Для семей, в которых первый ребенок родился до 2020 года, а в 2020-2021 годах на свет появился второй, сумма маткапитала составит 639 431,83 рублей.

Ранее сообщалось, что в России с 2022 года вырастет размер материнского капитала.

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