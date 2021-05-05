Горняк22: Житель Алтайского края продавал несуществующие велосипеды

24-летний житель Камня-на-Оби продавал россиянам из разных городов несуществующие велосипеды.

По данным полиции, с января по июнь 2020 года молодой человек размещал в интернете объявления о продаже велосипедов. У покупателей он брал предоплату, а после – не отвечал на звонки. Такими переводами по 4–15 тысяч рублей каменцу удалось похитить у обманутых граждан около 50 тысяч рублей. Возместить ущерб он не смог, поскольку все деньги к моменту задержания уже потратил.

Обманутыми оказалось семь человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Московской, Костромской и Ярославской областей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Каменский район

Алтайская правда