Горняк22: Экс-супруга скандального футболиста Мамаева похвасталась отсутствием образования

Алана Мамаева Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva

Алана призналась, что никогда не будет работать, так как «ленивая» и «бестолковая», но при этом жалуется на плохое содержание от бывшего супруга

«Я никогда не буду работать. Я бестолковая. Я не смогу чем-то управлять. Я ленивая. У меня нет высшего образования, и я этим горжусь. Я этого никогда не скрывала. Я его могла купить 15 тысяч раз, как это сделали почти все мои знакомые. Но зачем?» — заявила Алана Мамаева в YouTube-шоу Точки NadИ.

Алана с юности грезила модельным бизнесом и добилась успеха: стала мисс Калининград — 2003, покорила подиумы Милана и Парижа, пишет «СтарХит».

Впервые о девушке заговорили в 2011 году, когда она приняла участие в программе «Давай поженимся!». Невесту в том выпуске выбирал кикбоксер Александр Липовой. Впоследствии оказалось, что они женаты, а на передачу пришли ради пиара.

Несмотря на рождение общего сына, супруги развелись. В 2013-м Алана вышла замуж за футболиста Павла Мамаева. В браке с ним Алана отказалась от карьеры модели и стала домохозяйкой. Вскоре после свадьбы супруги перебрались в Краснодар. У них родилась дочка.

Пока Павел сидел за решеткой из-за двух драк в 2018 году, Алана запустила линию одежды и раскрутила YouTube-проект, посвященный жертвам пластической хирургии.

Их брак начал трещать по швам из-за якобы измен Павла. В 2021 году Алана объявила о разводе. Впоследствии она стала жаловаться на то, что Павел оказывает ей мизерную материальную помощь.

«Она выставляет скрины, что я перевожу по 30 тысяч рублей. Но не упоминает, что я перевел ей 11 миллионов. <…> Говорит, что бедная и несчастная. Хотя живет в квартире за полмиллиона долларов. <…> Ездит на Bentley за 20 млн рублей, имеет Range Rover за 15 млн», — перечислял Павел.

Алана не намерена отдавать футболисту общую дочь и осуждает его за отказ от ее сына от первого брака. Павел, судя по всему, устал от дрязг и решил пойти на мировую.

«Я не хочу больше судиться, не хочу претендовать на детей. Я как был отцом, так и останусь. Другая жизнь у меня, все изменилось. Не хочу делить ничего, пусть заберет абсолютно все», — пояснял Павел в интервью «Матч ТВ».

ТОЛК