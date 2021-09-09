Горняк22: Жители Сибирской Долины пожаловались на шантаж и отключения от электроэнергии

Электроэнергия Фото: pixabay

Люди утверждают, что в свое время заключали договоры на техприсоединение к электрическим сетям с «Алтайэнерго», а теперь с них требует деньги руководитель местного некоммерческого партнерства

Порядка десяти домов в барнаульском поселке Сибирская Долина 3 сентября на несколько часов остались без электроснабжения. Местные жители утверждают, что об этом их никто не предупреждал, если не считать, что руководитель одноименного с микрорайоном некоммерческого партнерства Вячеслав Гаврилов якобы требовал с каждого домовладения по 85 тысяч рублей за технологическое присоединение.

Полдня без света

О внезапном отключении от электроэнергии в начале сентября рассказал «Толку» Латиф Мадаминов. Он строит дом в Сибирской Долине на участке по адресу: ул. Черноморская, 40.

По его словам, еще в начале строительства он заключил договор на технологическое присоединение к электрическим сетям с «Алтайэнерго». Мужчина рассказал, что спустя время на него вышел Гаврилов, потребовавший деньги за подключение к электроэнергии.

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«И у меня, и у других соседей Гаврилов требовал по 85 тысяч рублей за подключение к сетям. Я ему сразу сказал, что у меня нет таких денег. Он давил на то, что я будто бы незаконно подключился, грозил отрубить свет», – рассказал Мадаминов.

Он же добавил, что свет в нескольких домах пропал примерно в обеденное время, а обратно дома подключили к электроэнергии только в районе 22 часов – и то это сделали специалисты «Алтайэнерго».

Местные жители рассказывают, что всего в тот день попало под отключение около десяти домов. В том числе хозяин участка по адресу: ул. Дунайская, 60, который занимается строительством.

По словам этого мужчины, пожелавшего не называть свое имя, у него нет желания контактировать с Гавриловым, а по факту отключения от электроэнергии он, как и еще несколько человек, написал заявление в полицию.

«Это рейдерский захват»

Директор некоммерческого партнерства «Сибирская Долина» Вячеслав Гаврилов заявил «Толку», что электрические сети в коттеджном поселке строили силами возглавляемой им организации, а теперь власти города якобы пытаются их забрать:

«Некоммерческое партнерство построило сети, а город пытается сделать рейдерский захват этих сетей. Где город – там бардак».

По словам Гаврилова, городские власти почему-то решили, что электрические сети в Сибирской Долине оказались бесхозяйными, хотя это не так, а местных жителей теперь вводят в заблуждение.

Собеседник добавил, что часть жителей Сибирской Долины строили сети за свои деньги, другая часть людей желает подключиться к ним бесплатно, хотя сумма в 85 тысяч рублей за подключение взялась не с потолка. Гаврилов утверждает, что еще в 2012 году на общем собрании ее установили сами собственники.

Отключение электроэнергии в нескольких домах 3 сентября руководитель некоммерческого партнерства объяснил профилактическими работами на сетях.

Электрические сети признали бесхозяйными

Как пояснили «Толку» в пресс-службе «Алтайэнерго» объекты электроэнергетики в поселке «Сибирская Долина» городские власти включили в перечень бесхозяйного имущества Барнаула:

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«Между администрацией и филиалом ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» заключено соглашение, согласно которому энергокомпания осуществляет техническое обслуживание и ремонт этих объектов».

Также в компании пояснили, что в августе 2021 года некоммерческим партнерством по созданию и развитию инфраструктуры комплекса Сибирская Долина и Вячеславом Гавриловым зарегистрировано право собственности на часть объектов электроэнергетики (линии электропередачи) в микрорайоне Сибирская Долина, протяженностью около 2 км.

«Сейчас на территории микрорайона Сибирская Долина находятся и объекты, имеющие опосредованное технологическое присоединение к сетям ПАО «Россети Сибирь» согласно заключенным и выполненным договорам на техприсоединение. Компания продолжает принимать заявки от жителей района на присоединение к сетям и выполняет их согласно условиям договора», – добавили в «Алтайэнерго».

Помимо этого в компании сообщили, что после технологического присоединения заявитель заключает договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком «Алтайэнергосбытом», который и получает плату за электроэнергию.

В «Алтайэнерго» подчеркнули, что согласно действующему законодательству, собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно выполнено технологическое присоединение, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для потребителей и требовать за это оплату.

Сибирской Долине обещают помочь

Ранее жители Сибирской Долины жаловались на то, что в поселке постоянно происходят перебои с водой. Именно по этим причинам в июне 2020 года люди перекрыли Змеиногорский тракт, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме.

«С утра набираю воду в бочки, чтобы элементарно можно было смыть в унитазе. Маленьких в девять надо укладывать, а мы до полуночи ждем, чтобы напор появился и ребятишек можно было помыть», – рассказывал «Толку» отец шестерых детей Павел Локайчук.

Местным жителям перебои с водоснабжением объясняли недостаточной мощностью водонапорной башни и пропускной способностью сетей.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев рассказал «Толку», что проблемы Сибирской Долины позволит решить проект планировки и межевания поселка, разработанный челябинской компанией «Ресурс».

В рамках этого проекта планируется расширение существующих сетей электро-, газо-, водоснабжения и канализации, а также строительство школы и детсадов. Реализация этих планов рассчитана до 2030 года.

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