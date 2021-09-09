Горняк22: Резкое похолодание и дожди пришли в Алтайский край 9 сентября

Сентябрь Фото: pixabay.com

Жаркая погода уступила место сентябрьским дождям и прохладе. Синоптики ожидают, что невысокие температуры продлятся до конца месяца

9 сентября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +13…+18 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, а местами в предгорных районах возможны сильные дожди. Северо-западный ветер подует со скоростью 7-12 м/с, местами порывы достигнут 17-22 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в четверг ожидается около +15…+17 градусов. В начале дня вероятны осадки в виде кратковременного дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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