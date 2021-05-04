ГОРНЯК22 04.05.2021
Алтайский край

Горняк22: В Бийске закрыли понтонный мост из-за поднявшейся воды

Горняк22
8 часов Ago

Накануне днем понтонный мост в Бийске работал как обычно. Но водители уже начали замечать, что объект проподнимает вода.

К вечеру 2 мая ситуация усугубилась. Как сообщает «Бийский рабочий», движение по мосту закрыли. Из-за высокого уровня воды и сильного течения мост стало просто сносить. 

Сейчас на месте работают сотрудники Речпорта.

На 2 мая уровень воды в реке Бия в районе Бийска составляет 437 см, и вода продолжает подниматься. Ее уровень начал расти с 28 апреля. С 30 по 1 мая он увеличился на 98 см, с  1 по 2 мая — еще на 107 см.

Фото: «Бийский рабочий»

Новости Бийска 

Алтайская правда

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