Горняк22: В Бийске закрыли понтонный мост из-за поднявшейся воды

Накануне днем понтонный мост в Бийске работал как обычно. Но водители уже начали замечать, что объект проподнимает вода.

К вечеру 2 мая ситуация усугубилась. Как сообщает «Бийский рабочий», движение по мосту закрыли. Из-за высокого уровня воды и сильного течения мост стало просто сносить.

Сейчас на месте работают сотрудники Речпорта.

На 2 мая уровень воды в реке Бия в районе Бийска составляет 437 см, и вода продолжает подниматься. Ее уровень начал расти с 28 апреля. С 30 по 1 мая он увеличился на 98 см, с 1 по 2 мая — еще на 107 см.

Фото: «Бийский рабочий»

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Алтайская правда