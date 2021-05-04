Горняк22: В Барнауле произошел пожар в двухэтажном деревянном доме

Накануне на улице Анатолия в Барнауле загорелся деревянный двухэтажный дом. Огонь прошелся по площади свыше 100 кв .м.

К моменту прибытия пожарного расчета горели веранда и крыша здания. 4 звена газодымозащитной службы работали в условиях сильного задымления. Были проложены 2 магистральные линии для бесперебойной подачи воды.

Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Фото: региональное ГУ МЧС

Барнаул | Пожар

Алтайская правда