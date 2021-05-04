ГОРНЯК22 04.05.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле задержали рецидивиста, который сбывал наркотики

Горняк22
8 часов Ago

В Барнауле сотрудники ППС задержали ранее судимого за грабеж 36-летнего местного жителя. Оказалось, что мужчина занимался сбытом наркотических веществ.

В ходе личного досмотра у него было изъято восемь свертков, перемотанных изолентой. Экспертиза установила, что данным вещество является героином массой 1,78 грамма. Кроме того, по месту жительства задержанного было обнаружено десять шприцов и полиэтиленовый пакет с остатками вещества.

Также были установлены места тайников-закладок с наркотическим средством. Полицейские изъяли четыре полимерных свертка массой 1,22 грамма. Мужчина признался, что является розничным закладчиком интернет-магазина и собирался сбывать запрещенные вещества.

Подозреваемый заключен под стражу, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Барнаул 

Алтайская правда

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