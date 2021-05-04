Горняк22: В Бийске задержали похитителя старого велосипеда, который бросил его возле мусорных баков

В отдел полиции Бийска обратилась 40-летняя местная жительница. Она сообщила, что у нее украли велосипед. Пропажа быстро нашлась…. возле мусорных баков.

Женщина рассказала, что она оставила своего двухколесного железного «коня» в подъезде на первом этаже, однако утром он исчез. Понятное дело, не сам «убежал», а кто-то его увел.

Женщина оценила свой ущерб в 3 тыс. рублей, однако уточнила, что велосипед с хорошим пробегом и немного потрепанный жизнью. Так, у него порванное сиденье, одно колесо разболтано, краска местами облезла и нет заднего крыла.

Как сообщает Му-Мвд-России Бийское, вскоре велосипед нашелся. На мусорке. Вор впотьмах в подъезде не заметил, какого непрезентабельного коня увел, а когда хорошенько его разглядел, то понял, что такое добро ему не нужно. И просто оставил велосипед у мусорных баков недалеко от дома.

Но факт кражи был. Поэтому против 27-летнего жителя заречной части города возбуждено уголовное дело.

Новости Бийска

Алтайская правда