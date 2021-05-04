Горняк22: В Алтайском крае осуждены организаторы незаконной миграции

За организацию незаконной миграции осуждены 59-летний барнаулец и 31-летняя рубцовчанка. Как сообщила «АП» пресс-служба УФСБ России по краю, мужчина решил поправить свое материальное положение за счет иностранцев, желающих подольше пожить в России. Причем на законных основаниях. Для этого он за плату предлагал им вступить в брак с российскими гражданками.

Знакомая из Рубцовска согласилась помочь ему в этом «бизнесе». Подыскивала женщин, которые за денежное вознаграждение согласились стать законными женами таким иностранцам. Конечно, только на бумаге. «Невесты» получали около 30 тысяч рублей за фиктивное супружество.

«Женихи» же за такие союзы платили до 100 тысяч рублей. Разницу организаторы забирали на личные нужды. Теперь автор преступной схемы приговорен к двум годам общего режима. Его соучастнице назначен условный срок. Заключенные благодаря их содействию браки аннулированы.

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Алтайская правда