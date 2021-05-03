Горняк22: В Алтайском крае задержали рыбака-браконьера, поймавшего почти 50 «трофеев»

В Павловском районе задержали местного жителя, который занимался незаконной рыбалкой. Он выловил 48 рыб, нанеся, таким образом, ущерб в 40 500 рублей.

Сотрудники полиции задержали 64-летнего жителя селе Стуково Павловского района, когда он возвращался с рыбалки. У него в автомобиле обнаружили незаконные орудия лова и 48 пойманных карасей, язя и леща. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил примерно 40 500 рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. Подозреваемый дал признательные показания и возместил материальный ущерб.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Павловский район

Алтайская правда