ГОРНЯК22 04.05.2021
Алтайский край

Горняк22: В Новоалтайске росгвардейцы задержали мужчину, сбежавшего из колонии-поселения

Горняк22
16 часов Ago

В Новоалтайске экипаж отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который сбежал из мест лишения свободы.

Осужденный за повреждение имущества из хулиганских побуждений и приговоренный к трем годам лишения свободы самовольно покинул колонию-поселение.

Приметы сбежавшего мужчины сообщили всем экипажам вневедомственной охраны. В тот же день росгвардейцы, двигаясь по маршруту патрулирования, заметили на улице Новоалтайска подходившего под описание гражданина.

Заметив патрульную машину, мужчина попытался скрыться, но его задержали. Им оказался разыскиваемый осужденный. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции, сообщает пресс-служба регионального отделения Росгвардии.

Фото: Росгвардия

Новости Новоалтайска 

Алтайская правда

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