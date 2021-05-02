Горняк22: Выпрыгивай, дядя Коля! В алтайском селе грузовик опрокинулся в речку

В селе Зятьково Панкрушихинского района трактор буксировал сломавшийся грузовик. Все это увлекательное зрелище и то, чем оно завершилось, зафиксировал на камеру местный житель.

Очевидец, который снимал этот процесс, как чувствовал, что это дело может завершиться плачевно. Чем дальше ехал трактор по неровной дороге вдоль водоема, тем более напряженным становился голос комментатора и увеличивался набор его нецензурных слов.

Развязку пришлось ждать недолго, сообщает паблик «Инцидент Барнаул». На самом сложном участке грузовик стал неторопливо крениться в сторону речки. Как ни кричал очевидец, пытаясь помочь водителю: «Подруливай, подруливай!», автомобиль все-таки опрокинулся в речку.

«Выпрыгивай, дядь Коля», — крикнул эмоциональный видеооператор и, бросив съемку, побежал на помощь водителю.

Комментаторов разочаровала концовка видео: «Что там с дядей Колей в итоге-то?». И они потребовали написать, как он себя чувствует и все ли с ним в порядке.

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»

Панкрушихинский район

Алтайская правда