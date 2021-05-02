Горняк22: Жителя Заринска будут судить за нападение на полицейского

26-летний житель Заринска пойдет под суд за нападение на росгвардейца при исполнении. Об этом сообщает алтайский следком.

По информации следствия, в январе 2021 года сотрудники Росгвардии подъехали к одному из баров в Заринске на вызов. Находившийся там молодой человек распивал с друзьями спиртное. Он начал вести себя вызывающе, кричать на посетителей, нецензурно выражаться.

Одного из прибывших полицейских обвиняемый ударил в грудь. Максимальное наказание, которое ему за это грозит – лишение свободы сроком до пяти лет.

Фото: пресс-служба следкома

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Алтайская правда