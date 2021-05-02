Горняк22: Барнаулец украл из квартиры ошейник, приставку и решетку с окна

Полиция задержала 46-летнего барнаульца, который проник в дом 47-летней женщины и похитил цифровую приставку, металлическую решетку с окна и собачий поводок с ошейником. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Задержанный подозреваемый оказался ранее судим. В содеянном он сознался, пропавшие вещи были у него изъяты. В ограбленном помещении также был разбит экран телевизора.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Барнаул

Алтайская правда