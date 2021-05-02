Горняк22: Как развивается паводок в Алтайском крае

По информации МЧС, на 1 мая в Алтайском крае зафиксированы подтоплено 15 жилых домов, 171 приусадебный участок, 6 участков местных автодорог.

В Красногорском районе приведен в готовность пункт временного размещения для граждан, организован круглосуточный мониторинг уровней воды в реках района, работает опергруппа регионального ГУ МЧС, оснащённая беспилотной авиасистемой.

В соседней Республике Алтай возобновилось движение по Чуйскому тракту. Накануне оно было остановлено из-за подтопления дороги водами Иши. По последним данным, из-за сильных дождей и активного таяния снега в республике подтоплено 75 жилых домов, 108 приусадебных участков, эвакуировано 49 человек.

Фото: ГУ МЧС по АК

Алтайская правда