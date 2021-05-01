Горняк22: Воровка представилась старшей по дому, чтобы зайти к пенсионерке

В Рубцовске преступница украла деньги пенсионерки. А в квартиру к ней попала обманом – представившись старшей по дому.

Днем у 72-летней хозяйки квартиры на улице Осипенко зазвонил домофон. В трубке послышался голос незнакомки, которая заявила, что она – старшая по дому. Якобы прошло собрание собственников, и для пенсионерки есть важная информация.

Хозяйка открыла дверь, и к ней вошли две женщины. Они побыли в гостях какое-то время и ушли. А вскоре пенсионерка обнаружила, что у неё из комода пропали 42 тыс. 500 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пожилая женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, личности воровок устанавливаются.

Новости Рубцовска

Алтайская правда