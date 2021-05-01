Горняк22: Пенсионерка из Барнаула перевела мошенникам 235 тысяч рублей

В отдел полиции Барнаула поступило сообщение от 76-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестные похитили у нее 235 тыс. рублей.

Ночью пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, представившись сотрудником следственных органов. Незнакомец сообщил, что с ее банковского счета хотят снять деньги. После позвонила якобы сотрудница банка и стала настаивать на то, чтобы вывести со счета и перевести по указанным реквизитам все средства.

Пожилая женщина не заподозрила обмана. Она пошла к банкомату, сняла со своего счета 30 тыс. рублей и перевела их. Затем она проделала аналогичные операции в других отделениях. Таким образом, перевела мошенникам 235 тысяч рублей.

ГУ МВД России по Алтайского края просит граждан обязательно перепроверять поступившую по телефону информацию. Выполняя инструкции мошенников, вы рискуете лишиться денежных средств.

Барнаул

Алтайская правда