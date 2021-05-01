Горняк22: В Алтайском крае подтопило приусадебные участки

В последние дни из-за обильного таяния снега повысился уровень воды у села Красногорское в Алтайском крае. В результате в зоне затопления оказались 12 приусадебных участков.

Уровень воды в реке Чапша постоянно меняется, ситуация нестабильна. За прошлые сутки река резко поднялась, и вода зашла во дворы. Сами дома не подтопило, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В селе дежурит оперативная группа спасателей. С местными жителями проводят беседы, раздают им памятки о том, что делать во время паводка. В районе есть пункт временного размещения на случай, если придется кого-то эвакуировать.

Специалисты круглые сутки следят за уровнем воды на местных реках. Жители в случае чего могут звонить на «телефон доверия» МЧС 8-3852-65-82-19.

В последнее время паводковая обстановка в крае была стабильной. Подтопления были в начале месяца: к 16 апреля пострадало от воды 30 жилых домов, 285 приусадебных участков.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Красногорский район

Алтайская правда