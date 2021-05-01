Горняк22: В Алтайском крае сельчанин незаконно срубил 13 берез, чтобы топить дом

В Баевском районе сотрудники полиции задержали местного жителя, который незаконно срубил 13 берез. Ущерб от его противоправной деятельности составил почти 300 тысяч рублей.

34-летний житель села Верх-Чуманка на территории участкового лесничества спил березы с помощью бензопилы. Затем перевез деревья на личном грузовике к себе на подворье.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли, телефон, бензопилу, автомобиль ГАЗ-53 и 270 березовых чурок.

Мужчина объяснил, что собирался топить березами дом и баню. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Баевский район

Алтайская правда