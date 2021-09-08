Горняк22: Минздрав объяснил очереди в фильтр-боксы детских поликлиник Барнаула
Очередь в детскую поликлинику №14 Барнаула Фото: instagram.com/barnaul.insta
В ведомстве увеличение времени ожидания пациентов объяснили сезонным ростом случаев простудных заболеваний. Здесь заверили, что уже исправили ситуацию
Увеличение нагрузки на фильтр-боксы детских поликлиник произошло в Барнауле из-за роста заболеваемости ОРВИ. Таким образом Минздрав Алтайского края прокомментировал большие очереди на прием.
«В настоящее время наблюдается подъем заболеваемостью ОРВИ среди детского населения, в связи с чем выросла обращаемость пациентов за медицинской помощью в детские поликлиники», – цитирует ведомство сообщество barnaul.insta в Instagram.
Здесь пояснили, что сейчас в кабинетах неотложной медпомощи увеличили количество ведущих прием специалистов.
Ранее барнаульские родители пожаловались на долгое время ожидания приема в некоторых медучреждениях.