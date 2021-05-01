Горняк22: Напавший с ножом на двух незнакомок бийчанин жил в шалаше за городом

По приговору Алтайского краевого суда 32-летний Александр Б. из Бийска получил 17 лет колонии строгого режима. Молодой человек средь бела дня напал на двух незнакомых девушек, ударил их ножом. Одна из них сразу скончалась, второй удалось выжить.

Как рассказала в суде выжившая девушка, вечером 18 октября они с подругой решили прогуляться. Вышли на улицу Васильева, где встретили свою знакомую. Она поделилась переживаниями по поводу размолвки с другом…

Мужчину в камуфлированной светлой куртке и вязаной шапке, который шел им навстречу ссутулившись, девушки заметили, но особого внимания на него не обратили.

В какой-то момент одна из подруг от компании отделилась и побежала в сторону, так как увидела знакомого молодого человека. Остальные развернулись и пошли за ней.

Вдруг из высоких кустов, растущих у пешеходной дорожки, выскочил мужчина, которого они встретили раньше. Он сразу же взмахнул рукой, и девушка, по ее словам почувствовала острую боль в животе. Напавший отвел руку, в которой блеснул клинок ножа. И он ударил ее подругу. Раненая кричала: «Остановись, не надо!» Но тот продолжал их бить. На лице мужчины девушка заметила ухмылку, а в глазах читались ярость и желание убить.

Девушка притворилась мертвой, и не видела, куда потом убежал нападавший, и что стало с подругой… Кое-как поднявшись, пошла по улице. Встретила людей, которые вызвали «скорую помощь». О том, что подруга погибла, узнала потом.

Погибшая была еще совсем юной. Она окончила педагогический колледж, преподавала карате в детской и юношеской спортивной школе. Трагическую весть ее матери сообщил тренер, который случайно проезжал мимо места убийства и увидел коллегу уже мертвой.

Преступника, который напал на девушек, задержали через неделю. Нашлась запись видеонаблюдения, где убийца шел по дороге. Ориентировки распространили в СМИ. Это и помогло. В полицию позвонила женщина, сообщила, что у нее в доме человек, которого вероятно разыскивают. Сотрудники правопорядка выехали, и задержали его.

Александр Б. не стал отрицать, что напал на девушек. Рассказал, что с лета жил за городом в шалаше, собирал металл, сдавал его и жил на вырученные деньги. Увлекался «горячительными» напитками. Незнакомок решил убить, так как был нетрезв, а в этом состоянии у него повышенная агрессивность.

Как сообщила «Алтайской правде» прокурор отдела гособвинителей прокуратуры края Юлия Шиповалова, в суде Александр Б. вину признал, объяснять что-либо отказался. Но прощения у пострадавших попросил. Ранее мужчина уже был судим за преступление, связанное с наркотиками.

Новости Бийска

Алтайская правда