Горняк22: В Барнауле до конца октября закрыли проезд Радлова

Ремонт дороги. Знак Фото: pixabay.com

Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке улично-дорожной сети, по возможности выбирать заранее маршруты объезда

В Барнауле до 30 октября закрыли для движения проезд Радлова. Об этом сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Речь идет об участке от улицы Советской Армии до улицы Транзитной.

Уточняется, что мера нужна для аварийных работ на тепловой сети.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что жители Барнаула просят остановить движение машин по пешеходной аллее.

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