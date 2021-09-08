Горняк22: Сибиряк разгромил топором ветклинику из-за смерти любимой собаки

Топор Фото: pixabay.com

Хозяин собаки сильно переживал уход любимого питомца. При этом ветеринары утверждают, что предупреждали мужчину о возможной скорой смерти животного из-за болезни

Полиция начала проверку после нападения мужчины с топором на ветеринарную клинику в Красноярске. Клиент клиники устроил погром после смерти любимой собаки, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 4 сентября в клинике «Бетховен». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина разрубает висящий на стене ЖК-телевизор, затем с силой бьет топором о стойку администратора, а затем покидает клинику, бросив топор.

При этом посетитель кричал сотрудникам клиники, что они «не собаку убили, а друга убили».

По предварительным данным, постоянный клиент клиники оставил свою собаку на медицинские процедуры, но животное скончалось. О случившемся хозяину собаки рассказали по телефону, и тот пришел туда с топором.

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