Горняк22: Международный день грамотности 2021: история и традиции

Грамотность. Учеба. Знания Фото: pixabay.com

Праздник напоминает о важности получения знаний и постоянного развития. Рассказываем об истории и главных традициях этого дня

Когда Международный день грамотности в 2021 году

Международный день грамотности отмечают ежегодно 8 сентября во многих странах мира. В том числе и в России.

История Международного дня грамотности

Международный день грамотности был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей. Об этом сообщает портал calend.ru.

Этот день также нацелен на сокращение количества неграмотных людей. Для этого необходимо создать условия доступного образования даже в самых отдаленных уголках планеты.

Традиции Международного дня грамотности

Грамотность. Знания Фото: pixabay.com

В Международный день грамотности существуют интересные традиции. В России уже несколько лет в этот день все желающие могут свои знания. Например, написать проверочный диктант или пройти тестирование по разным дисциплинам.

8 сентября в библиотеках проводятся конференции и мастер-классы, организовываются свободные чтения и конкурсы. Лучшим вручают дипломы и памятные подарки.

Волонтерские организации в этот день посещают детские больницы, дома престарелых и организовывают там обучающие курсы, чтение вслух классических произведений, а также небольшие постановки.

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