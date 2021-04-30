ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Горняк22: Жители Алтайского края избили и засунули в багажник автомобиля своих обидчиков

Горняк22
8 часов Ago

Вынесен приговор четверым жителям Алтайского края. Они признаны виновными в похищении человека, повреждении чужого имущества и покушении на угон автомобиля.

В октябре 2018 года между жителями одного из сел Ребрихинского района и мужчинами, которые временно занимались здесь сбором ягод, произошел конфликт. Словесная ссора переросла в драку.

Решив наказать обидчиков, приезжие мужчины приехали домой к одному из них. Применив насилие, они погрузили его в багажник автомобиля и отвезли в подвал дома, где жили.

Занимаясь поиском второго, они выбили дверь и незаконно проникли в жилье местной жительницы. Кроме того, преступники разбили машину у еще одного участника драки, причинив ущерб свыше 30 тысяч рублей.

После избили и поместили в багажник поврежденного автомобиля его владельца. Однако испорченный транспорт не завелся.

Приехавшие сотрудники полиции помешали похитителям осуществить дальнейшие преступные планы. 

Мужчины вину не признали, сообщает Следком по Алтайскому краю. Однако следствием были собраны достаточные доказательства, и суд вынес наказание трем подсудимым: от 4 лет 10 месяцев до 5 лет 2 месяцев лишения свободы, одному — пять лет условно.

Ребрихинский район 

Алтайская правда

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