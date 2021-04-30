ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Горняк22: Жительницу Краснодарского края судят за ложный донос об изнасиловании в Заринске

Горняк22
8 часов Ago

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Краснодарского края. Она обвинила двух незнакомых мужчин в изнасиловании, которого не было.

В январе 2021 года 29-летняя женщина отдыхала со своим мужем и подругой в одном из баров Заринска. Между ее супругом и двумя посетителями завязалась ссора, переросшая в драку.

Когда прибыли сотрудники полиции, женщина написала заявления не только об избиении мужа, но и том, что ее якобы изнасиловали участники конфликта.

В ходе расследования было установлено, что изнасилование не совершалось, поэтому женщину привлекли к уголовной ответственности.

Обвиняемая вину признала. Объяснила, что испытывала неприязненные отношениями к обидчикам мужа и хотела их наказать. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Новости Заринска 

Алтайская правда

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