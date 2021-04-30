Горняк22: В Барнауле два автовладельца подрались на обочине дороги

Накануне на улице Челюскинцев в Барнауле два автовладельца устроили драку на обочине дороги. Они бросили свои автомобили и стали выяснять отношения в лучших традициях голливудских фильмов.

Участник паблика «Инцидент Барнаул» стал очевидцем схватки между двумя водителями. Участники дорожного движения, судя по всему, не поделили магистраль, поэтому решили выяснить кто прав, а кто виноват лично. Они побросали свои транспортные средства на обочине и сошлись в рукопашной. Кстати, дверь одного из автомобилей перекрыла наполовину и так неширокую полосу движения.

А сами водители стали выяснять отношения в лучших традициях эпического фильма «Мортал комбат» и одноименной игры. Один из них угрожал предметом, похожим на пистолет, а другой пытался выбить его ногой.

Как добавил один из комментаторов паблика, в прошлом году на этой же улице два мужика также дрались — один на другого с топором кидался. Возможно, здесь какое-то особое место, конфликтное.

Видео: сообщество «Инцидент Барнаул»

Барнаул

Алтайская правда